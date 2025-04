Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Fahrzeuge in Alt-Saarbrücken beschädigt.

Saarbrücken (ots)

In der Nacht vom 01.04.25 auf den 02.04.2025 wurden im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 06:15 Uhr im Saarbrücker Stadtteil Alt-Saarbrücken mehrere Fahrzeuge beschädigt, welche in der Zeppelinstraße geparkt waren. Dabei wurde an 11 Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen durch gewaltsames Einstechen mit einem unbekannten Werkzeug beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Schadenssumme dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt (0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell