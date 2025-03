Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrlässige Brandstiftung an Lagerschuppen

Katzenelnbogen (ots)

Am Dienstag, dem 25.03.2025, gegen 21.20 Uhr, kam es zu einem Brand eines kleineren Lagerschuppens in der Hofstraße. Ein angrenzendes Gartenhaus sowie ein Lagergebäude wurden ebenso leicht beschädigt. Anwohner hörten Knallgeräusche von der Straße herkommend. Kurze Zeit später wurde der Brand bemerkt. Es werden Zeugen gesucht, die an dem Abend ebensolche Knallgeräusche wahrgenommen haben oder verdächtigte Personen in der Nähe des Brandortes bemerkt haben. Hinweise erbittet die Polizei Diez unter der Telefonnummer 06432/6010 oder per E-Mail an pidiezwache@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell