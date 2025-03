POL-PDMT: Verkehrsunfall Nastätten

Westerburg (ots) - Am Dienstag, den 25.03.2025, im Zeitraum zwischen 19.20 Uhr und 19.25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Kaufland in Westerburg zu einem Gelddiebstahl. Aus einem nicht verschlossenem schwarzen Audi wurden aus der Geldbörse, welcher in der Mittelkonsole lag, 305EUR Bargeld entwendet. Der schwarze Audi war mit Blickrichtung Haupteingang in der ersten Parkreihe links abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich ...

