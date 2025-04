Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf - Polizei sucht nach Straßenverkehrsgefährdung in der Saarbrücker Innenstadt nach Tatzeugen sowie möglichen Geschädigten

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00:10 Uhr und 00:45 Uhr kam es in der Saarbrücker Innenstadt im Bereich Bleichstraße / Großherzog-Friedrich-Straße / Dudweilerstraße / Am Stadtgraben zwischen 00:10 Uhr und 00:45 Uhr nach Zeugenangaben zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrzeuge, welche die besagten Straßen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhren. Bislang unbekannte Tatzeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der 0681 9321 233 in Verbindung zu setzen.

