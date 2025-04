Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nötigung sowie Körperverletzung auf dem Abfahrtsast der BAB 8 zur BAB 623

Sulzbach (ots)

Am 11.04.2025 wurde bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt eine Nötigung im Straßenverkehr sowie ein Körperverletzungsdelikt angezeigt. Der Fahrer eines Lkw mit bosnischen Kennzeichen soll hierbei gegen 14:15 Uhr den Abfahrtsast von der BAB 8 zur BAB 623 mit seinem Lkw versperrt haben. Anschließend mussten mehrere Fahrzeuge hinter dem Lkw anhalten. Im Anschluss stieg der Lkw Fahrer aus, geriet in Streit mit einer anderen Fahrzeugführerin und spuckte dieser ins Gesicht. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Geschehen oder der Fahrweise/Kennzeichen des Lkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681-9321 233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell