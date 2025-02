Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Besondere Auszeichnung für den Schweinfurter Zoll - Bediensteter des Hauptzollamts von der Weltzollorganisation (WZO) geehrt

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Schweinfurt (ots)

Eine ganz besondere Ehre wurde einem Zöllner des Schweinfurter Hauptzollamts am vergangenen Freitag zuteil: Die Weltzollorganisation (WZO) in Brüssel verlieh dem 32-jährigen Zollbeamten Peter Düßeldorf ein Zertifikat für außergewöhnliche Leistungen für die internationale Zoll-Gemeinschaft. Zum Weltzolltag 2025 wurden Beschäftigte ausgezeichnet, die sich um das Thema "Der Zoll wird seinen Verpflichtungen zu Effizienz, Sicherheit und Wohlstand gerecht" besonders verdient gemacht haben. Das vom Generalsekretär der WZO, Ian Saunders unterzeichnete "Certificate of Merit" wurde in diesem Jahr bundesweit lediglich 20-mal an deutsche Zöllnerinnen und Zöllner verliehen.

Dr. Armin Rolfink, Präsident der Generalzolldirektion, würdigte in einer virtuellen Feierstunde alle Zertifikatsempfänger der deutschen Zollverwaltung. In seiner Laudatio ging Dr. Rolfink auf die besonderen Leistungen des Schweinfurter Zollbeamten ein: So durfte Peter Düßeldorf als einziger Experte der deutschen Zollverwaltung mit Vertreterinnen und Vertretern der EU-Kommission nach Bulgarien reisen, um bestehende Zollprozesse bei der bulgarischen Zollverwaltung auf den Prüfstand zu stellen und zu optimieren. Durch derartige Vor-Ort-Besuche sollen europaweit einheitliche Standards bei Zollprozessen gewährleistet und Handelserleichterungen vorangetrieben werden. Darüber hinaus standen auch die Pflege und die Verbesserung der Kommunikation, sowie der Partnerschaft zwischen den europäischen Zollverwaltungen auf dem Programm.

Die Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, Regierungsdirektorin Franziska Schubert, durfte das begehrte Zertifikat im Anschluss an die virtuelle Lobesrede feierlich an ihren Bediensteten überreichen.

"Die Auszeichnung zeigt, dass sich außerordentliches Engagement lohnt" so Schubert. "Ich freue mich sehr, dass Herr Düßeldorf den Zollverwaltungen anderer Mitgliedsstaaten mit seinem Fachwissen zur Verfügung steht und dass dieser Einsatz von der Weltzollorganisation entsprechend gewürdigt wurde."

Zusatzinfos:

Rund 48.000 Menschen arbeiten in Deutschland für den Zoll. In der Fläche ist er mit der Generalzolldirektion sowie seinen 41 Hauptzollämtern und acht Zollfahndungsämtern präsent. Neben der Sicherung und Verwaltung des Steueraufkommens von rund 160 Milliarden Euro jährlich bekämpft der Zoll Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, steht für die Einhaltung des Mindestlohns und geht mit seinen Kontrollen an Flughäfen und auf den Transitrouten im Hinterland effektiv gegen Schmuggel vor. Für eine Einstellung 2026 beim Hauptzollamt Schweinfurt können sich Interessenten noch bis zum 15. April 2025 für ein duales Studium und bis zum 15. Oktober 2025 für eine Ausbildung bewerben. Wer sich über die spannenden Aufgaben und Tätigkeiten des Zolls informieren möchte, der kann sich beim Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt am Samstag, den 26. Juli 2025 von 10 - 15 Uhr ein Bild von den vielseitigen Aufgabenbereichen des Zolls machen.

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell