Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (481) Zeugenaufruf nach Kelleraufbrüchen in der Nürnberger Südstadt

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (02.05.2024) und Montagmorgen (06.05.2024) brachen Unbekannte in eine Vielzahl an Kellern in Mehrfamilienhäusern in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zu über 30 Kellerabteilen in der Galvanistraße, der Ajtoschstraße sowie am Budapester Platz. Unter anderem entwendeten die Diebe hierbei Werkzeug sowie Kleidungsstücke. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung an den Tatorten durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell