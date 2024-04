Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Einbruch in der eigenen Garage

Zweibrücken (ots)

Vergangenen Donnerstag, den 18.04.2024, stellte ein 84-Jähriger seinen roten Toyota Yaris gegen 17 Uhr in seiner Garage in der Oltschstraße ab. Als er am Montag, den 22.04.2024, gegen 10 Uhr wieder mit seinem Fahrzeug fahren wollte, bemerkte er einen Einbruch in sein Auto. In der Zeit von Donnerstag bis Montag schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Pkw wurden mehrere Gegenstände gestohlen. Die Garage war währenddessen geöffnet.

Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06632 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

