Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250519-4: Autofahrer touchierte geparktes Auto und fuhr davon

Wesseling (ots)

Polizisten ordneten Blutprobe an

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (18. Mai) einen Mann (26) in Wesseling gestoppt. Ihm wird vorgeworfen, einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht und anschließend vom Unfallort davongefahren zu sein. Zudem steht er im Verdacht, unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 26-Jährige gegen 1.10 Uhr mit einem Audi auf der Flach-Fengler-Straße von der Sechtemer Straße kommend gefahren. Kurz hinter der Einmündung der Ludewigstraße sei der Audi gegen einen weiteren, geparkten Audi gestoßen. Anschließend sei der 26-Jährige in Richtung Poststraße weitergefahren. Noch bevor Polizisten am Unfallort eintrafen, soll der Mann zu Fuß wieder am Unfallort erschienen sein.

Als die hinzugerufenen Beamten schließlich am Unfallort ankamen, trafen sie auf den Eigentümer (50) des geparkten Audi, Zeugen sowie den 26-Jährigen, der beabsichtigte, sich erneut vom Unfallort zu entfernen. Die Beamten befragten die Anwesenden und nahmen dabei glasige Augen, einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache beim Audifahrer wahr. Zudem verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Die Uniformierten stellten außerdem fest, dass er derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Sie ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später auf einer Polizeiwache entnahm.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort nahm ein weiterer Polizist die Fahndung nach dem Audi des 26-Jährigen auf und fand das Auto an der Wohnanschrift des Mannes. Die Beamten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen zum Fall haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell