Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250519-2: Zwei Kinder und eine Radfahrerin bei zwei Unfällen leicht verletzt

Kerpen und Erftstadt (ots)

Verkehrskommissariat hat in zwei Fällen Ermittlungen aufgenommen

Bei zwei Verkehrsunfällen am frühen Freitagabend (16. Mai) in Kerpen und Erftstadt sind zwei Kinder (beide 10) sowie eine Fahrradfahrerin (55) leicht verletzt worden.

In Kerpen-Blatzheim sei die 55-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der Kunibertusstraße in Richtung Dürener Straße gefahren. Ein Junge (10) sei auf einem Fahrrad aus einem Waldweg, der gegenüber der Einmündung der Straße "In der Au" liegt, gekommen und habe beabsichtigt, die Kunibertusstraße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 55-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten stürzten, erlitten leichte Verletzungen und begaben sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Gegen 18 Uhr sei der Fahrer (81) eines Mercedes-Benz auf dem Niederweg in Erftstadt-Friesheim von der Rotbachstraße in Richtung Bolzengasse unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Kind (10) zwischen am Rand geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung habe der 81-Jährige nicht verhindern können, dass der Mercedes das Mädchen touchierte. Die 10-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus.

In beiden Fällen dokumentierten alarmierte Polizisten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten jeweils eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu den zwei Sachverhalten aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell