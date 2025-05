Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250516-3: Tresor aus Tankstelle gerissen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützte bei Fahndung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier Unbekannten, die am frühen Freitagmorgen (16. Mai) in eine Tankstelle in Brühl eingebrochen sein und einen Tresor entwendet haben sollen. Die maskierten und dunkel gekleideten Männer sollen mit einem Audi und einem Mercedes vom Tatort geflüchtet sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten gegen 3.30 Uhr mit dem Mercedes und dem Audi auf das Gelände an der Römerstraße gefahren sein. Danach sollen drei Männer ausgestiegen sein und die Eingangstüre der Tankstelle mit einem Werkzeug geöffnet haben. Dabei habe die Vernebelungsanlage im Geschäftsräum ausgelöst. Sie sollen den Tresor aus dem Boden gerissen und entwendet haben. Im Anschluss seien sie in Richtung Kaiserstraße geflüchtet.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Tätern. Dabei unterstützte auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers bis etwa 6 Uhr. Weitere Beamte befragten Zeugen, sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell