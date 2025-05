Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250515-2: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen E-Scooterfahrer und Fußgänger

Brühl (ots)

Fußgänger leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Unfallhergangs derzeit nach einem jugendlichen E-Scooterfahrer der einen Fußgänger (39) am Mittwochmittag (14. Mai) in Brühl von hinten angefahren haben soll. Der 15- bis 17-Jährige sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Er sei etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank und habe braune, nach hinten gegelte Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Er habe zudem eine Sweatshirtjacke und eine Jogginghose in grau getragen. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise von Zeugen und des E-Scooterfahrers unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ergebnissen sei der 39-Jährige gegen 13 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Balthasar-Neumann-Platz gegangen. Er habe von hinten Stimmen gehört, im nächsten Moment sei ihm der E-Scooterfahrer von hinten gegen Rücken gefahren. Dabei wurde er leicht verletzt. Danach erstattete er Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

