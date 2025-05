Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250514-1: Busfahrer verhinderte durch Gefahrenbremsung Zusammenstoß mit Fußgängerin

Hürth (ots)

Fahrgäste leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (13. Mai) in Hürth sind zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut ersten Informationen soll ein Linienbus auf der Berrenrather Straße in Richtung Efferener Straße gefahren sein. In Höhe der Hausnummer 540 habe der Busfahrer (34) einen weiblichen Fahrgast (18) auf der Berrenrather Straße an einer Baustelle während eines längeren Stopps aussteigen lassen. Die 18-Jährige sei dann zunächst auf dem Gehweg gegangen und habe im Bereich der Baustelle die Straße überqueren wollen. Als sie auf die Fahrbahn getreten sei, hatte der Bus seine Fahrt bereits fortgesetzt und sich auf Höhe der Fußgängerin befunden. Die Fußgängerin sei dann zurück auf den Gehweg gesprungen und der Busfahrer habe eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Dabei verletzten sich zwei weibliche Fahrgäste (64,43) im Bus leicht. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

