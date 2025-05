POL-REK: 250513-1: Zwei Fahrradfahrer frontal zusammengestoßen - Zeugensuche

Pulheim (ots) - Mann soll eingeklemmt worden sein Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (9. Mai) in Pulheim-Stommeln ist ein Mann (32) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen habe der 32-Jährige gegen 12 Uhr mit seinem Transporter vor Privatparkplätzen an der Venloerstraße gehalten und sei ausgestiegen. Zeitgleich habe eine Autofahrerin ausgeparkt und sei aus ...

