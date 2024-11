POL-MK: Weihnachtsbeleuchtung gestohlen

Meinerzhagen (ots) - Eine 92-jährige Frau wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter in der Lindenstraße bestohlen. Während des Einkaufens ab etwa 12.30 Uhr hatte sie ihren Einkaufskorb mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie. Die Polizei wurde gerufen, um eine Anzeige aufzunehmen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in ...

