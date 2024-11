Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Bahnhof

Einbrecher aktiv

Menden (ots)

Streit am Bahnhof

Montagabend wurde die Polizei zum Mendener Bahnhof an der Unteren Promenade gerufen, da es dort Streit zwischen einem 32 Jahre alten Mendener und zwei Bahnbediensteten gab. Demnach hatte der Mendener versucht, in die stehende Bahn einzudringen, er soll mit Wucht gegen die Scheiben geschlagen haben und es begann ein Wortgefecht mit den Bediensteten, die den mittlerweile in die Bahn eingedrungen Mendener dort verweisen wollten. Gegen beide Parteien wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, beide erhoben Vorwürfe auf Grund des stattgefundenen Gerangels.

Einbrecher aktiv

An der Provinzialstraße haben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen eines Wohnhauses verschafft und zwei Sätze Sommerreifen, sowie Gartengeräte und ein Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell