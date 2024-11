Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Lampe beschädigt

Meinerzhagen (ots)

Eine 92-jährige Frau wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter in der Lindenstraße bestohlen. Während des Einkaufens ab etwa 12.30 Uhr hatte sie ihren Einkaufskorb mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse suchte sie vergeblich nach dem Portemonnaie. Die Polizei wurde gerufen, um eine Anzeige aufzunehmen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Es vergeht praktisch kein Werktag, an dem die Taschendiebe nicht irgendwo im Kreisgebiet zugreifen. Wertsachen sollte deshalb unbedingt dicht am Körper getragen werden. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Doch geschickte Langfinger greifen auch in Außentaschen von Jacken oder sogar Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene sofort reagieren, ihre Bank- oder Kreditkarten sperren und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Unbekannte sind am Wochenende trotz Schranke auf das untere Gelände des Evangelischen Gymnasiums an der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße 7 gefahren. Dort wurde eine Lampe beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell