POL-REK: 250516-1: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Kollision mit Auto und Anhänger

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (15. Mai) ist in Bedburg ein Rollerfahrer (40) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll der Fahrer (41) eines Ford samt Anhänger gegen 19.20 Uhr auf der Klosterstraße in Richtung Wiesenstraße gefahren sein. Unmittelbar hinter ihm soll der 40-Jährige auf seinem Roller unterwegs gewesen sein.

Um in eine Einfahrt zu gelangen, soll der 41-Jährige mit seinem Gespann nach links ausgeschert und wenig später nach rechts in die Einfahrt abgebogen sein. Dabei sei er mit dem Rollerfahrer kollidiert, der währenddessen rechts am Gespann vorbei gefahren sein soll. Der Rollerfahrer sei gegen die rechte Seite des Ford gestoßen und habe sich schwer verletzt.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

