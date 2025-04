POL-CUX: Verpuffung in einem Kochtopf führt zu leichten Verletzungen und Sachschäden in Stotel

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Samstagabend (19.04.2025) kam es gegen 20:00 Uhr an einem Hofladen in Cuxhaven-Sahlenburg zu einem Diebstahl von Bargeld. Die Tatverdächtigen hatten hierbei den Tatort mit einem auffälligen Transporter, einem so genannten Begleitfahrzeug für Schwertransporte, verlassen. Gemeldet wurde der Diebstahl am gestrigen Montagmittag (21.04.2025) ...

