POL-REK: 250519-3: Blutprobe nach Auffahrunfall

Pulheim (ots)

Zwei Frauen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim-Brauweiler sind am Sonntagabend (18. Mai) zwei 37-jährige Frauen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Landesstraße (L) 213 bis etwa 22.15 Uhr.

Laut ersten Erkenntnissen war die 37-Jährige mit ihrer Beifahrerin auf der L 213 (Brauweilerstraße) in einem VW von Glessen in Richtung Bonnstraße unterwegs. An einer roten Ampel habe sie verkehrsbedingt angehalten. Ein dahinterfahrender Audifahrer (23) sei dann von hinten auf den stehenden VW aufgefahren. Dabei zogen sich die beiden Frauen die leichten Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei bemerkten sie den schwankenden Gang des 23-Jährigen und führten einen Atemalkoholvortest durch, der einen Wert von mehr als 1,6 Promille anzeigte. Sie brachten ihn auf eine Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe entnahm. Zudem untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Feuerwehrkräfte streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten VW ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

