Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Pkw Brand

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (01.02.2025) brannte ein Auto in der Gabelsbergerstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 01.45 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass in der Gabelsbergerstraße ein Fiat Punto brennt. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Vor Ort konnten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell