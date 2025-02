Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (02.02.2025) stiegen ein Kind und ein Jugendlicher auf das Dach eines Gebäudes in der Dieselstraße. Die Feuerwehr musste einen Jugendlichen vom Dach holen. Gegen 21.00 Uhr stiegen eine 13-Jährige und ein 15-Jähriger auf das Dach der Rentenversicherung. Dort konsumierten beide Betäubungsmittel. Der 15-Jährige erlitt einen Krampfanfall und musste von der Berufsfeuerwehr gerettet werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

