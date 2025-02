Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (01.02.2025) kam es offenbar zu einem Raubdelikt. Dabei wurde eine Person verletzt. Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei in die Krumbacher Straße gerufen. Zuvor sollen dort mehrere Männer ein Auto gestoppt haben. Dabei bedrohten sie offenbar den 19-jährigen Fahrer sowie dessen Beifahrer und forderten unter anderem Geld. Zudem soll der Beifahrer angegriffen und verletzt worden sein. Noch bevor die Polizei verständigt werden konnte, flüchteten die Angreifer mit einem dunklen Auto. Auch der Beifahrer des 19-Jährigen entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeistreifen. Derzeit ist ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich bekannt. Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung ein, welche aber nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen führte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie die Identifizierung des unbekannten Beifahrers bzw. der Tatverdächtigen hat noch in der Nacht die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben bzw. Hinweise zu den noch unbekannten Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell