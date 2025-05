Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertgegenstände gehören nicht ins Auto

Erfurt (ots)

Am verlängerten Feiertagswochenende kam es in Erfurt zu mehreren Autoaufbrüchen, bei denen Unbekannte gezielt auf sichtbar im Fahrzeuginneren abgelegte Wertgegenstände aus waren. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde auf einem Parkplatz an der Binderslebener Landstraße ein Ford von bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse mit diversen Bankkarten sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.500 Euro. In der Nacht zu Sonntag wurde in der Straße Am Wasserturm ein Renault auf ähnliche Weise aufgebrochen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Diebe erbeuteten einen Rucksack samt Geldbörse und Bargeld im Wert von rund 2.000 Euro. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich von Samstag zu Sonntag in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof. Hier wurde ein hochwertiges iPhone aus einem geparkten Skoda gestohlen. Die Täter beschädigten wieder eine Seitenscheibe und entwendeten das Mobiltelefon im Wert von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück - auch nicht für kurze Zeit. Fahrzeuge sind kein sicherer Aufbewahrungsort, denn bereits wenige Sekunden genügen Tätern, um Beute zu machen und teuren Schaden zu hinterlassen. (DS)

