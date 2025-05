Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht vor der Polizei endet mit Strafanzeigen

Erfurt (ots)

Mehrere Strafanzeigen erhielt ein 20-Jähriger Freitagabend in Erfurt. Der Mann sollte gegen 19:30 Uhr in der Paul-Stieglitz-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab er mit seinem Mercedes Gas und flüchtete mit teils bis zu 180 km/h vor der Polizei. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und veranlasste andere Verkehrsteilnehmer zu Vollbremsungen, um Zusammenstöße zu verhindern. In der Straße Am Johannishof konnten Polizeibeamte den Mercedes schließlich geparkt und im Nahbereich den 20-jährigen Fahrer feststellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Nach einer Blutentnahme wurden mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter berauschenden Mitteln und verbotenem Kraftfahrzeugrennen, gegen den 20-Jährigen erstattet. (DS)

