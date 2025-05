Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Münzautomaten aufgebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende zwei Münzautomaten in Erfurt auf. Von Samstag bis Sonntag betraten die Täter ein Tankstellengelände im Südosten der Landeshauptstadt. Dort hebelten sie mit Gewalt zwei Münzautomaten der Waschboxen auf und stahlen eine unbekannte Anzahl an Bargeld. Dabei verursachten sie an den beiden Automaten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. (DS)

