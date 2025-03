Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Gemeinsame Pressemitteilung - 14. Luftsicherheitstage: Luftsicherheit im internationalen Gefüge

Potsdam (ots)

Die 14. Luftsicherheitstage fanden am 19. und 20. März 2025 in Berlin-Schönefeld in unmittelbarer Nähe zum Hauptstadtflughafen BER statt. Sie boten über 300 Fachleuten aus der Luftverkehrswirtschaft, der Sicherheitsbranche, der Wissenschaft sowie der Politik und aus Behörden eine hochkarätige Plattform zum Austausch über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Luftsicherheit. Die Veranstaltung wurde vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) gemeinsam mit dem Bundespolizeipräsidium organisiert und stand unter dem Leitthema "Luftsicherheit im internationalen Gefüge". Weitergehende Informationen können Sie der als Anlage beigeschlossenen gemeinsamen Pressemitteilung des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und der Bundespolizei entnehmen

