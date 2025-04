Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Wohnungsbrand fordert zwei Menschenleben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dithmarschen (ots)

St. Michaelisdonn - Der Brand eines Einfamilienhauses forderte in St. Michaelisdonn zwei Menschenleben. Der Feuerwehr gelang es unmittelbar nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle zwei an der Anschrift gemeldete Personen in dem massiv verrauchten Gebäude zu finden und ins Freie zu bringen. Der Rettungsdienst konnte bei beiden Person nur noch den Tod feststellen.

Gegen 13:30 Uhr ging bei der Feuerwehr St. Michaelisdonn der Alarm für ein brennendes Einfamilienhaus in der Johannsenstraße ein. Für die Einsatzkräfte war das Objekt bereits nicht mehr ohne Atemschutz zu erreichen, zu stark war bereits die Verrauchung um das Gebäude herum. Nachdem die Atemschutzträger zwei Personen aus dem Gebäude brachten, konnte mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Durch diverse Nachforderungen der Einsatzleitung waren sechs Wehren an dem Einsatz beteiligt. Um 14:50 Uhr konnte der Leitstelle "Feuer aus" gemeldet und mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus St. Michaelisdonn, Eddelak, Marne, Barlt, Volsemenhusen und Gudendorf. Zudem war die Dokumentation des KFV, die RKiSH sowie die Polizei im Einsatz. Die PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) des KFV Dithmarschen kümmerte sich an der Einsatzstelle um die Betreuung Angehöriger.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell