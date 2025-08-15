PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto- und E-Rollerfahrer kam es am Mittag des 14.08.2025 im Buschweg. Der Rollerfahrer war mit seinem Gefährt auf dem Radweg der Buschwegbrücke in Richtung Mittelpartstraße unterwegs. An der Kreuzung Buschwegbrücke missachtete der aus Richtung Notwende kommende 39-jährige Autofahrer die Vorfahrt des 27-jährigen Zweiradfahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Während der Unfallaufnahme erlangten die eingesetzten Polizeikräfte Hinweise darauf, dass der Führerschein des Autofahrers gefälscht sein könnte. Das Dokument wurde sichergestellt und die Echtheit wird geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

