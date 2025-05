Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht durch die Nacht

Deidesheim (ots)

Am 03.05.2025 gegen 01:04 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Haßloch ein Kleinkraftradfahrer auf, der zu diesem Zeitpunkt die Bahnhofstraße in 67146 Deidesheim befuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 16 Jahre alten Jugendlichen deutlicher Atemalkholgeruch, sowie Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Die im Anschluss durchgeführten Test, bestätigten den Verdacht der eingesetzten Beamten. Bei dem Jugendlichen konnte eine eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille, sowie eine Beeinflussung durch Cannabis nachgewiesen werden. Dem 16-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weißt nochmals daraufhin, dass bei Fahranfängern, sowie für alle Fahrzeugführer unter 21 Jahre, die sogenannte 0,00 Promille Grenze gilt.

