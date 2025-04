POL-NE: Litfaßsäule bei Verkehrsunfall zerstört

Neuss (ots) - An der Straße "Hamtorwall" in Neuss kam es am Montag (14.04.), gegen 18:15 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter von 18 bis 48 Jahre. Ein 20-jähriger Neusser wurde dabei leicht verletzt. Die beteiligten Personen erhielten einen Platzverweis. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte ...

