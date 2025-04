POL-NE: Lkw verliert mehrere Tonnen Ladung

Neuss (ots) - Am späten Montagabend (14.4.) wurde in der Neusser Innenstadt ein Mann offenbar von drei Unbekannten überfallen. Der 53-Jährige aus dem Südsudan soll sich gegen 23 Uhr an einer Bushaltestelle an der Selikumer Straße aufgehalten haben, als er von drei Männern zunächst angesprochen und im Anschluss ins Gesicht geschlagen wurde. Einer der Tatverdächtigen soll ihm danach das Handy aus der Jackentasche ...

