Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Haßloch (ots)

Am 02.05.2025 gegen 22:38 Uhr wurde in der Brandenburger Straße in 67454 Haßloch ein 19-Jähriger aus Böhl-Iggelheim auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem jungen Mann Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt wurden, wurde mit diesem ein Drogenvortest, der letztendlich positiv auf THC verlief, durchgeführt.

Außerdem wurde am 03.05.2025 gegen 21:50 Uhr ein ebenfalls 19 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter im Brühl in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf THC.

Beiden Fahrzeugführern wurde in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Diese müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell