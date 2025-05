Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf A650 mit fünf Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 03.05.2025, wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 20 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der A650 in Richtung Mannheim auf Höhe des Oggersheimer Kreuzes informiert. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 53-Jähriger von der B9 auf die A650 auffahren und übersah hierbei den bereits auf der A650 fahrenden PKW einer fünfköpfigen Familie. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden im Wert von rund 12.000EUR entstand. Der 32-jährige Fahrer des anderen beteiligten PKW, sowie seine Beifahrer im Alter von einem bis siebenundzwanzig Jahren wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell