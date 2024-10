Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ermittler suchen Zeugen zu einem Raubdelikt in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hildesheim suchen mögliche Zeugen in Zusammenhang mit einem Raub, zu dem es am vergangenen Donnerstagabend (17.10.2024), gegen 21:30 Uhr, in der Osterstraße gekommen sein soll.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand soll ein 36-jähriger Hildesheimer, auf dem Teilstück zwischen der Kaiserstraße und der Wallstraße, von zwei unbekannten und maskierten Männern zunächst in ein Auto gezogen worden sein. In dem Fahrzeug sei ihm unter Gewaltanwendung u.a. Geld abgenommen worden. Anschließend soll das Opfer in dem Fahrzeug mitgenommen und nach einer kurzen Fahrt wieder herausgelassen worden sein.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich möglicherweise um eine Audi-Limousine gehandelt haben könnte.

Zeugen, die das Tatgeschehen eventuell beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell