Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer

Lambsheim (ots)

Am 28.04.2025 stellte eine Passantin gegen 17:30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des Innenhofs der protestantischen Kirche in Lambsheim fest. Kurz darauf entzündete sich ein Feuer, wodurch ein Strauch und eine Verkabelung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Brand werden zwei etwa 11 - 13 Jahre alte Kinder gesucht, die sich unmittelbar nach dem Brandausbruch mit ihren Fahrrädern von der Örtlichkeit entfernten. Bei den Fahrrädern soll es sich um ein organgefarbenes sowie um ein rot-weißes Mountainbike handeln. Hinweise nimmt die Polizeiwache Maxdorf entgegen, Tel. 06237/934-1100.

