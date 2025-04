Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet - Zwei Verkehrsteilnehmer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern kam es am Montagmittag auf der K 18 zwischen Böhl-Iggelheim und Hochdorf. An der Kreuzung der K 18 und der L 528 missachtete ein 89-jähriger Autofahrer aus Laumersheim die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers aus Esthal. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl der 89-Jährige als der 57-Jährige leicht verletzt wurden. Beide Autos, an denen ein Schaden von insgesamt circa 10.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kurzzeitig war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, die beiden verletzten wurden jedoch mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

