Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Römerberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer die Berghäuser Straße in Richtung Mechtersheim. Ein entgegenkommender und bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters samt Anhänger fuhr an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW vorbei und ragte hierbei auf die Fahrspur des Pedelec-Fahrers. Um eine mögliche Kollision zu verhindern, leitete der Pedelec-Fahrer eine Vollbremsung ein und stürzte hierbei über den Lenker seines Pedelec. Durch den Sturz zog sich der 53-jährige leichte Verletzungen zu und es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro am Pedelec. Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

