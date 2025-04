POL-PDLU: Alkoholisiert E-Scooter gefahren

Speyer (ots) - Am Sonntag, den 27.04.2025, gegen 22:35 Uhr wurde der Polizei Speyer eine alkoholisierte Person auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße mitgeteilt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 49-jährigen Mann antreffen, welcher in provozierender Art und Weise angab, dass er trotz seines alkoholisierten Zustandes mit seinem Fahrrad an seine Wohnanschrift fahren werde. Um eine mögliche ...

