POL-PDLU: Ohne Führerschein mit PKW gefahren

Frankenthal (ots) - In der Zeit von 26.04.2025, 18.00 Uhr, bis 27.04.2025, 12.00 Uhr, wurden in einer Kleingartenanlage im Nordend insgesamt fünf Gartenlauben aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Stefan Heißler Telefon: 06233 313-3202 (oder -0) E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de ...

