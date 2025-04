Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Kind schwer verletzt

Waldsee (ots)

Am Sonntagabend, den 27.04.2025, gegen 18:40 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Kind. Ein 48-jähriger befuhr mit seinem Auto die Schillerstraße, als plötzlich ein 5-jähriger Junge auf die Fahrbahn lief. Der 48-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. In Folge dessen stürzte der Junge zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der 5-jährige wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Mannheim geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 48-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet.

