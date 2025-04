Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung auf dem Postplatz

Speyer (ots)

Am Samstagabend (26.04.2025) um 17.57 Uhr melden mehrere Passanten, dass zwei Personen auf dem Postplatz aufeinander einschlagen würden. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die Kontrahenten noch miteinander kämpfend am Boden, ließen jedoch nach Ansprache voneinander ab. Die 34 und 20 Jahre alten Beteiligten zeigten sich weiterhin verbal aggressiv, sodass der 34-Jährige schließlich mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und beide Männer fixiert werden mussten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wobei beide auf den jeweils anderen einwirkten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Hierbei soll zusätzlich ein Tierabwehrspray eingesetzt worden sein. Da sich der 34-Jährige nicht beruhigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen beide Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu der beschriebenen Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

