POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag (26.04.2025) in dem Zeitraum von ca. 14.15 bis 14.30 Uhr parkte eine 63-Jährige ihren PKW der Marke Nissan ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Auestraße. Bei ihrer Rückkehr musste die Fahrzeugführerin einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite ihres PKW in Höhe von ca. 3000 Euro feststellen. Der Unfallverursacher oder Unfallverursacherin befand sich nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem geschilderten Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 06232-1370 mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt die Polizei Speyer auch Hinweise an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

