Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis in drei Fällen erloschen

Speyer (ots)

Am Freitagabend (25.04.2025) um 18.22 Uhr wurden Beamte der Polizei Speyer in der Landauer Straße auf einen VW Golf aufmerksam, bei dem "Schleifgeräusche" wahrzunehmen waren. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass die Unterbodenverkleidung tatsächlich über die Fahrbahn schleifte. Zusätzlich konnte für technische Veränderungen an dem Fahrzeug keine entsprechende Abnahme vorgelegt werden. Aufgrund der festgestellten und verkehrsgefährdenden Mängel, wurde dem 35-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Am gleichen Abend (25.04.2025) um 19.10 Uhr, wurde ein Audi A5 einer Verkehrskontrolle in der Geibstraße unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle des Audi A5 konnten diverse technische Veränderungen am Fahrzeug festgestellt werden, für welche der 27-jährige Fahrer keine entsprechende Abnahme durch eine technische Prüfstelle vorlegen konnte. Zusätzlich wurde eine Geräuschpegelmessung durchgeführt, bei der der vorgeschriebene Wert überschritten wurde. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges war aus diesem Grund erloschen.

Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle um 20.30 Uhr am Postplatz, konnten an einem 5-er BMW eines 26-Jährigen ebenfalls technische Veränderungen festgestellt werden. So konnten beispielsweise für ein verbautes Gewindefahrwerk und Distanzscheiben keine Kombinationsabnahme durch eine technische Prüfstelle vorgelegt werden. Weiterhin waren Fahrzeugteile verbaut, für die keine Betriebserlaubnis vorlag, weswegen auch in diesem Fall die Betriebserlaubnis erloschen war.

Gegen die drei Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell