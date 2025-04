Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener kommt in Haft

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagabend, den 24.04.20025, gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle eine stark alkoholisierte Person an der Shell Tankstelle gemeldet. Vor Ort konnte ein 45-jähriger Mann angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,67 Promille. Bei einer Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen diese ein Haftbefehl vorlag. Im Anschluss wurde der 45-jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal verbracht.

