Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken mit dem Auto vor Polizei geflüchtet

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr konnte durch die Polizei ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit auf der L454 festgestellt werden. Im Bereich der Einmündung L454/L532 geriet das Fahrzeug ins Schleudern und drehte sich einmal um 180 Grad. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignal am Streifenwagen fuhr das Fahrzeug weiter. Erst nach mehreren hundert Metern hielt das Fahrzeug an. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 44-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch und Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Der 44-jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell