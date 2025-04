Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Brennender PKW auf der B9

Römerberg (ots)

Am Samstagvormittag (26.04.2025) gegen 11.45 Uhr melden mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden PKW auf dem Strandstreifen der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Bei Eintreffen der Polizei stand der PKW bereits in Vollbrand. Zusätzlich entstand eine große Rauchentwicklung. Die beiden 61-jährigen Insassen konnten außerhalb des Fahrzeugs angetroffen werden, da sie die Rauchentwicklung frühzeitig bemerkten und den Opel Megane auf dem Standstreifen der B9, Höhe Römerberg, abstellen konnten. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn gesperrt. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

