Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Radfahrer

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag (26.04.2025) um 16.50 Uhr befuhr ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter die Verlängerung des Eibenweges (Waldweg) in Richtung des Radweges der Schifferstadter Straße in Speyer. Beim Einfahren auf den Radweg übersah der 14-Jährige einen aus seiner Sicht von links kommenden Rennradfahrer, der den Radweg in Fahrtrichtung Schifferstadt befuhr. Beide Beteiligte stürzten, wobei der 41-jährige Rennradfahrer sich leichte Verletzungen zuzog. Zusätzlich entstand Sachschaden an dessen Rennrad in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fahrer des E-Scooters blieb unverletzt.

