Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Mobilfunkgeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht in ein Mobilfunkgeschäft in der Wismarer Altstadt eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages gewaltsam in das Mobilfunkgeschäft in der Altstadt ein und entwendeten aus der dortigen Auslage diverse Smartphones. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort in der Hegede und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

