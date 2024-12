Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Häuser in Pingelshagen und Schwerin Warnitz ein - Polizei sucht Zeugen

Pingelshagen/Schwerin Warnitz (ots)

Nachdem unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in drei Häuser in den Ortschaften Pingelshagen sowie Schwerin Warnitz eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am frühen Samstagabend (14. Dezember) wurde der Polizei in Gadebusch der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Tannenberg in Pingelshagen gemeldet. Offenbar waren der oder die unbekannten Täter im Laufe des Nachmittags gewaltsam in das Haus eingedrungen, hatten die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 800 Euro.

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pingelshagen wurde der Polizei am heutigen Montagmorgen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen der oder die Täter ebenfalls am Nachmittag des 14. Dezember gewaltsam in das Einfamilienhaus Am Tannenberg in Pingelshagen ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Neben Wertgegenständen entwendeten die Unbekannten zudem einen Pkw. Es handelt sich hierbei um einen blauen Audi A4, an dem zur Tatzeit ein Kennzeichen mit der Ortskennung NWM angebracht war. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich, der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Ebenfalls am vergangenen Samstag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schweriner Stadtteil Warnitz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in der Zeit von etwa 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr in das Wohnhaus im Forstweg ein und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten. Zum Stehlschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet auch Personen, die sonstige ungewöhnliche Beobachtungen oder verdächtige Aufzeichnungen mit den hauseigenen Überwachungsanlagen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die zuständigen Polizeireviere in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 und Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell